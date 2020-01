Un tuit predijo la muerte de Kobe Bryant hace 8 años

El mundo sigue consternado por la muerte de Kobe Bryant, el legendario jugador de la NBA que perdió la vida ayer en un accidente de helicóptero junto con su hija de 13 años, Gianna María.

Tras el deceso de la leyenda de la NBA, Kobe Bryant, volvió a aparecer un tuit de hace 8 años de un usuario de nombre @dotNoso.

El 13 de noviembre de 2012 tuiteó "Kobe va a terminar muriendo en un accidente de helicóptero", describiendo a la perfección la situación que se produjo más de siete años después.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash