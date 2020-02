¿Un perro, cerdo o cabra? La ilusión óptica que causa furor en redes sociales

Una ilusión óptica compartida recientemente en redes sociales se ha viralizado ha confundido a miles de internautas quienes no pueden identificar a la extraña criatura que aparece. ¿Será un perro, una cabra o un cerdo?

El tuit original fue publicado por la usuaria Govinda Natalia el pasado 30 de enero y suma hasta el momento 16,1 mil me gusta y 3,6 mil retuits.

¿Qué animal es?

pic.twitter.com/hj0OwUjGIJ — govinda natalia (@govindatagle) January 30, 2020

"Me explotó la cabeza", "Me tocó girar la pantalla" o "¿Qué demonios es eso?", fueron algunos de los comentarios de los internautas desconcertados, en tanto otros reaccionan con bromas: "Por un momento pensé que era mi amigo".

Si aún no logras identificarlo, aquí te decimos de qué animal se trata. En realidad es un perrito de pelaje blanco que posa bocarriba. Ocurre que su postura y su oreja doblada que aparenta ser un hocico generan confusión, pero visto de manera correcta no queda duda que no es más que un tierno perro que fue captado en el momento preciso.

Y tú, ¿qué viste en la foto en un primer momento?