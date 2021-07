Un 'pasaporte visual' a la sinceridad

Monterrey. Nuevo León .-Un exhorto a quitarnos las máscaras y mostrarnos tal cual somos, es la propuesta de Mariana Marcos, artista regiomontana con más de 20 años de trayectoria en la pintura, que invita a desnudar su personalidad a través del arte.

(Titulo de la obra: Fingimiento casual. 2017. Acrílico sobre tela. 170 x 140 cm)

En entrevista, la artista visual explicó el nacimiento de su inspiración y cómo luego de pasar por la carrera de Diseño Gráfico, decidió decantarse por la pintura y cómo un hobby ahora se convirtió en su razón de vivir.

En su reflexión sobre el arte, Marcos señala que: “En la vida conocerás muchas máscaras y pocos rostros”, y es precisamente lo que la hace sincerarse frente al lienzo blanco para dejar que fluya la inspiración.

“La falta de sinceridad al 100 en cuanto a las relaciones humanas resume todo lo que he estado trabajando desde que inicié. Cuando me topé con la frase que resume mi ‘statement’, me di cuenta que esas eran las palabras que describían mi obra, de ahí nació mi primera pintura”, compartió.