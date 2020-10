Muere Conchata Ferrell de "Two and a Half Men"

LOS ANGELES, EUA.- Conchata Ferrell, quien se hizo famosa por su papel de la empleada doméstica Berta en la serie televisiva "Two and a Half Men" ("Dos hombres y medio") tras una larga carrera como actriz de carácter de cine y teatro, falleció. Tenía 77 años.

Ferrell murió el lunes en el Hospital Sherman Oaks en Los Ángeles tras sufrir un ataque cardíaco, de acuerdo con su publicista Cynthia Snyder.

La actriz, que apareció en películas como "Mystic Pizza" ("Un pedazo de cielo") y "Network" ("Poder que mata"), trabajó por más de una década en "Two and a Half Men", actuando junto a Charlie Sheen y Jon Cryer hasta que Sheen fue despedido de la serie de comedia por su comportamiento errático, incluyendo insultar públicamente al productor Chuck Lorre.

La serie debutó en 2003 en CBS y continuó en el canal con Ashton Kutcher hasta 2015; Ferrell estuvo a bordo hasta el final.

Cryer la recordó por "la alegría que le dio a tantos".

"El exterior arisco de Berta era una invención de los guionistas. La calidez y la vulnerabilidad de Chatty eran sus verdaderas fortalezas", escribió en Twitter.

She was a beautiful human



Berta´s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty´s warmth and vulnerability were her real strengths.



I´m crying for the woman I´ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR