Twitter elimina cuenta de León Larregui por publicación antivacunas

CDMX.- Twitter suspendió este martes la cuenta de León Larregui, después de que el cantante mexicano llamara a sus seguidores a no aplicarse la vacuna contra la Covid-19, argumentando que es un método de control por parte de Roma.

"No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aún, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control, ¡de Roma! Me amenazarán o inventarán cosas de mí, pero es la verdad", escribió.

El vocalista de Zoé se volvió tendencia en Twitter, ya que incluso algunos usuarios señalaron que les respondió de manera sarcástica antes de que su cuenta desapareciera.

Larregui se suma a la lista de personajes del espectáculo como Paty Navidad, quien por escribir en contra de las medidas de cuidados ante la COVID-19 le fue suspendida su cuenta, aunque después la recuperó.

Desde mediados de diciembre, Twitter anunció que a partir de 2021 eliminaría los tweets que contengan información errónea sobre las vacunas, tras observar cómo han aumentando las teorías de conspiración tras el inicio de la campaña de inmunización más grande.

"La información errónea sobre las vacunas presenta un desafío de salud pública significativo y creciente", explicó Twitter en una publicación de blog.

Añadió que la red social prohibirá los contenidos que sugieran que las vacunas se usan para "causar daño intencionalmente o controlar poblaciones".

Una pregunta ¿Paty Navidad le hackeo la cuenta a León Larregui? ¿Son la misma persona? Alguien que me explique. — Gaby Emanuelle (@GabyEmanuelle) January 26, 2021