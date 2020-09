¡Caos total! Fan de Travis Scott enloquecen en McDonald's

CALIFORNIA, EUA.- El rapero Travis Scott celebró este martes en un restaurante de la cadena de comida rápida McDonald's, en Downey (California), el lanzamiento de de un menú que llevará su nombre.

travis scott really pulled up to the mcdonalds in downey pic.twitter.com/ry8z9dxk22

Al lugar acudieron una gran multitud de fanáticos para saludar al cantante, quien se acercó a ellos para convivir, sin embargo algunos de los asistentes que lograron atravesar las barricadas rodearon al rapero, pero la situación se salió rápidamente de control. Travis tuvo que salir corriendo hacia un lugar seguro para no ser arrollado por la avalancha de gente.

El video del momento fue grabado por el propio artista pues realizaba una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. En las imágenes se ve que en un principio estaba emocionado por el éxito de la convocatoria, pero cuando la multitud lo zarandeaba de un lado a otro se empezó a preocupar y empezó a decirles "Paren, paren, paren", pero sin éxito por lo que su equipo de seguridad intentó rodearlo mientras le dirigían al interior del McDonald's.

Travis Scott outside McDonald´s with fans pic.twitter.com/XypQxxQY0C

Travis Scott out here celebrating the release of his McDonald´s meal with fans ?? pic.twitter.com/vo2hd2gj7n