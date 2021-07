Transformers y G.I. Joe: el próximo crossover de la gran pantalla

En medio del hype por G.I. Joe: Snake Eyes ha surgido nueva información que podría revelar el futuro de la franquicia en la gran pantalla.

Y aunque no se sabe qué le depara a los personajes ya establecidos en las dos cintas anteriores, El Origen de Cobra y El Contraataque, parece que los Joes tendrían nuevos aliados alienígenas para combatir al Comandante Cobra.

De acuerdo a las palabras de Lorenzo di Bonaventura, productor ejecutivo de ambas franquicias, aunque los estudios Paramount no están aún convencidos de que cruzar a Autobots y Joes, él insistirá y mantiene la esperanza de que le den luz verde al proyecto.

Las declaraciones del productor hace mucho sentido, sobre todo tomando en cuenta que en los últimos años, la fórmula del crossover, es decir, que en pantalla se crucen personajes de diferentes franquicias, como lo han hecho Marvel, DC y Universal con sus clásicos monstruos, entre otros, ha resultado ser un éxito para atraer a millones de espectadores.

Además, hay que tener claro que, tanto Transformers como G.I. Joe pertenecen a Hasbro, y que anteriormente en cómics y caricaturas ya han cruzado sus caminos, por lo que este crossover puede estar más próximo de lo que esperamos.

Si bien las dos primeras entregas de G.I. Joe no fueron bien recibidas por la crítica, sí lograron recaudar lo suficiente en taquilla como para que se realizara el spin-off que explica el origen del Joe más popular de todos: Snake Eyes.

Watch the ??epic?? FINAL @SnakeEyesMovie trailer, and get tickets now at https://t.co/IObmWgBLqK to experience all the exhilarating action on the big screen this FRIDAY! ????? #SnakeEyes pic.twitter.com/UywQb2OuGW