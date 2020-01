'Top Gun: Maverick': Dan a conocer a los nuevos reclutas de Tom Cruise

Top Gun: Maverick convierte a Tom Cruise en un instructor de vuelo y eso es importante porque su clase está llena de jóvenes y atractivos rostros de Hollywood.

El estudio cinematográfico lanza un nuevo conjunto de fotos que presenta a algunos de los actores, que tendrán un papel, en Maverick, todavía no sabemos mucho sobre la historia, pero estas son los personajes, con los Paramount Pictures, regresa a esta historia, 34 años después.

Top Gun: Maverick, es la tan esperada secuela de la película original y muestra al legendario piloto Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), como capitán y nuevo instructor de vuelo de la academia de pilotos de combate Top Gun en California, (Top Gun, también conocido como el programa de Instructor de tácticas de combate de la Armada de los Estados Unidos).

Ahora con a una nueva generación de jóvenes pilotos de combate, hombres y mujeres. Entre ellos está el teniente Bradley Bradshaw (Milles Teller), el hijo de Goose, su antiguo compañero que falleció en un accidente de vuelo durante el entrenamiento de pilotos, que busca convertirse ahora en un aviador mucho mejor de lo que su padre era.

Puede interesarte...

Enfrentando un futuro incierto y los fantasmas de su pasado, Maverick se ve envuelto en una lucha con sus miedos más profundos, culminando en una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos que serán elegidos para volarla.

Top Gun es una película dramática de acción estadounidense de 1986 dirigida por Tony Scott y producida por Don Simpson y Jerry Bruckheimer, además de su éxito de taquilla, Top Gun llegó a batir nuevos récords en el mercado de videos caseros en desarrollo.

La película original, fue un gran éxito comercial que recaudó US $356 millones contra un presupuesto de producción de solo US $15 millones.

"Top Gun" mantuvo su popularidad a lo largo de los años y obtuvo un relanzamiento de IMAX 3D en 2013. Además, ganó un Premio de la Academia a la Mejor Canción Original por "Take My Breath Away" interpretada por Berlín.

Tom Cruise es el Capitán Pete "Maverick" Mitchell

es el Capitán Pete "Maverick" Mitchell Jennifer Connelly es el interés amoroso de Maverick

es el interés amoroso de Maverick Ed Harris como el contralmirante, superior de Maverick

Monica Barbaro es 'Phoenix'

Glen Powell como 'Hangman'

Danny Ramirez es 'Fanboy'

Miles Teller como 'Rooster'

Jay Ellis en su papel de 'Payback'

Lewis Pullman como 'Bob'

Puede interesarte...

Top Gun: Maverick, en cines el 26 de junio de este año.