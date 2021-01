Toma el camino al éxito

En 2020 Anya Taylor-Joy fue la actriz revelación con varios proyectos, entre ellos su estelar en la serie Gambito de dama, que la catapultó, y este año se enfila para consolidarse

En un periodo de siete meses, Anya Taylor-Joy interpretó en 2020 a una mocosa británica entrometida en Emma, a una mutante rusa con poderes de teletransportación en la más reciente entrega de X-Men, The New Mutants, y a una huérfana estadounidense que se vuelve un fenómeno del ajedrez en The Queen´s Gambit (Gambito de dama). Y apenas comienza.

La actriz de 24 años terminó de filmar en el norte de Irlanda The Northman junto a Nicole Kidman, Alexander Skarsgard, Willem Dafoe y Ethan Hawke. En octubre, Warner Bros. anunció que dará vida a Furiosa en la anticipada precuela de Mad Max: Fury Road (Mad Max: Furia en el camino). Y tiene otra película que se estrenará en abril: el thriller psicológico de Edgar Wright Last Night in Soho.

"Cuando era una niña, todo lo que quería era ir a Narnia, volar a la tierra del Nunca Jamás y visitar todos esos lugares increíbles. Y ahora como adulta es como si viviera en Narnia. Es increíble".

Taylor-Joy nació en Miami pero creció en Argentina. Sólo hablaba español cuando sus padres y hermanos se mudaron a Inglaterra, donde le resultó difícil encajar y aprender inglés. Aunque dice que su fama "puede ser un poco intensa", el camino ha sido "un proceso hermoso".

"Tengo muchísima energía, y creo que esta carrera y las horas que requiere me cansan lo suficiente como para mantenerme cuerda, lo cual aprecio. Hacer películas es difícil. Cualquier película que se hace es un milagro que pueda ser atestiguada por otras personas y trabajar con tanta gente talentosa me hace muy feliz", finalizó.