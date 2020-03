Tom Hanks brinda detalles de su recuperación

Si algo ha caracterizado a Tom Hanks durante todos sus años de trayectoria es la buena actitud que poseen ante cualquier situación y ahora que él y su esposa Rita Wilson fueron diagnosticados con coronavirus el dos veces ganador del Óscar no deja que la enfermedad los desanime.

A través de sus redes sociales, el artista estadounidense compartió con sus seguidores cómo va su proceso de recuperación. ´´Hey gente. Buenas noticias: una semana después de haber dado positivo en la prueba, en autoaislamiento, los síntomas son muy parecidos. Sin fiebre pero con molestias. Doblar la ropa y lavar los platos conduce a una siesta en el sofá´´, contó el también director.

´´Malas noticias: mi esposa @ritawilson ha ganado seis partidas seguidas de Gin Rummy y lleva una ventaja de 201 puntos. Pero he aprendido a no extender mi vegemite en un pan tan grueso. Viajé aquí con una máquina de escribir, una que me encantaba. Estamos todos juntos en esto. Hay que reducir la curva. Hanx´´, expresó.

La pareja llegó a Australia a finales de enero para la filmación de una película biográfica sobre Elvis Presley dirigida por Baz Luhrmann en la que el actor interpretaría al manager del cantante, ´´el coronel´´ Tom Parker. La producción de la película, cuyo estreno estaba previsto para octubre de 2021, quedó suspendida, informó Warner Bros.

Por su parte, Wilson, quien también es cantante y compositora, dio conciertos en Brisbane y Sydney durante la estadía de la pareja en Australia. (Con información de AP y Agencias)