¿Tom Cruise será el nuevo Iron Man? Esto es lo que dice Marvel

ESTADOS UNIDOS.- Daniel Richtman, un conocedor de los entresijos de Marvel Studios, ha revelado que, parece ser que Marvel quiere que Tom Cruise interprete a una versión diferente de Tony Stark en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Es decir que encarne a un nuevo Iron Man que correspondería a un universo alternativo.

"Están considerando un montón de cameos interesantes para Strange, para que haya diferentes versiones de los personajes que conocemos. Por ejemplo, he oído que están pensando en Tom Cruise para que sea un Tony Stark de otro planeta Tierra (Cruise casi consiguió el papel de Iron Man antes que Robert Downey Jr.)", compartió Richtman.

Efectivamente, el actor de Misión Imposible estuvo a punto de convertirse en Iron Man cuando el proyecto estaba en Fox, a finales de los años 90. Sin embargo, la producción no salió adelante. Esto significaría, que no sería un sustituto de Robert Downey Jr. sino una especie de guiño o cameo.

De momento no hay nada confirmado, lo que sí es un hecho es la llegada del Multiverso, que abre la posibilidad a muchas teorías, especialmente las relacionadas con la presentación de nuevos personajes o el regreso de antiguos.