Tom Cruise irá a la Estación Espacial Internacional para grabar película; NASA confirma

Estados Unidos.- El actor de 57 años de edad está colaborando con la NASA para lanzar un filme rodado en el espacio exterior, esto abordo de la Estación Espacial Internacional.

Por más descabellado que esto podría sonar, la noticia fue confirmada por el presidente de la Nasa, Jim Bridenstine. Quién emitió un tuit en el que afirmaba que el propósito de esta colaboración es que las nuevas generaciones se interesen en las actividades de la NASA.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA´s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv