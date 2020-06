´Todo fue totalmente consensuado´; Ansel Elgort tras acusaciones de abuso sexual

Estados Unidos.- Fue el pasado miércoles que una usuaria identificada como Gabby publicó pruebas mediante un hilo de Twitter y dio su declaración sobre lo que ella alega fue un abuso sexual por parte de Ansel Elgort.

La presunta víctima declaró que fue en 2014 cuando ocurrieron los hechos y en ese momento ella era tan solo una menor de edad siendo el actor quien se aprovechara de la situación.

Sin embargo, el protagonista de ´Bajo la misma estrella´, publicó un comunicado en donde se deslinda de todas las acusaciones y aclaró que todo fue ´consensuado´.

"Me angustió ver las publicaciones en las redes sociales sobre mí que han estado circulando en las últimas 24 horas. No puedo afirmar que entiendo los sentimientos de Gabby, pero su descripción de los eventos simplemente no es lo que sucedió. Nunca he agredido y nunca agrediré sexualmente a nadie", escribió el actor.