Tips para mamás primerizas

Si eres mamá primeriza estos tips de los especialistas te serán de gran utilidad para comenzar una rutina positiva con tu bebé: De inicio debes tener una rutina de día y de noche con los horarios en los que le darás alimento, realizarán actividades de estimulación temprana, el momento de bañarlo y la hora de dormir.

Recuerda que tu bebé necesita dormir en siestas y por la noche, su horario de sueño se irá adaptando en los primeros tres meses. Según la Fundación Nacional del Sueño de EUA, los bebés recién nacidos deben dormir de 14 a 17 horas en cada período de 24 horas. Algunos recién nacidos duermen hasta 18-19 horas al día.

No sucumbas a la desesperación, la clave es la paciencia, verás que conseguirás poco a poco forjar una rutina en la que consigas que duerma a profundidad. Dedica un espacio seguro para que pueda dormir con la temperatura adecuada, un lugar oscuro, en silencio y libre de humo, recuerda que entre más pacífico más rápido logrará tranquilizarse. Es muy necesario aceptar y saber pedir ayuda cuando el cansancio te está cobrando factura. Aprender, toma tiempo y esfuerzo. ¡Pedir ayuda no significa que has fallado!.

Acuesta a tu bebé a una hora razonable. Entre 18:00 horas y máximo 20:00 horas, son los horarios recomendables. En cada despertar nocturno, actúa de manera adecuada y cautelosa. Esto quiere decir que sólo cumpliremos con atender las necesidades del bebé en ese momento, lo haremos de manera gentil y sin llegar a la sobreestimulación como ponerte a platicar, cantarle o jugar, eso puede ´espantarle´ el sueño.

Coloca siempre a tu bebé boca arriba (sobre la espalda) para dormir, no lo coloques nunca boca abajo (sobre el abdomen) ni de costado. Utiliza una superficie firme y estable como colchón. Cubre el colchón con una sábana que quede bien ajustada.