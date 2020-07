Tini promueve la rola 'Ella dice'; la música es su refugio

ARGENTINA.- "Es maravilloso lo que tantos artistas talentosos están haciendo acá en Argentina". Así explica Martina "Tini" Stoessel su decisión de invitar a su compatriota Khea a participar en Ella dice, su más reciente sencillo que roza las 20 millones de visualizaciones en YouTube en menos de dos semanas.

"Aunque lo urbano se identifica más con otras partes de Latinoamérica, en Argentina se está haciendo música de mucha calidad. Por eso empecé a animarme con la idea de acercarme a ese género", explicó.

Arropada por su familia y amigas de toda la vida, Tini ha pasado unos meses complicados, no sólo por los retos que trae una cuarentena, sino por su ruptura amorosa con el artista colombiano Sebastián Yatra, con el que llevaba un romance de un año.

Sus fans, encontraron sospechoso que la ruptura coincidiera con un intercambio de mensajes en las redes entre Yatra y la cantante Danna Paola, lo que desató los rumores de un triángulo amoroso.

Con una serenidad que sólo se alcanza con la experiencia -pues ´´Tini´´ comenzó su carrera artística en 2007 a los 10 años, y alcanzó fama internacional al protagonizar la serie

Violetta, la artista parece no haber permitido que el chisme la afecte demasiado.

"Yo he aprendido a entender que no es personal. Lo que pueden llegar a decir no es sobre mí, porque no me conocen. Es una proyección de las personas", señaló.

A pesar de su ´descalabro´ amoroso tampoco se ha cerrado al amor. "El amor siempre es algo positivo. Una relación siempre es algo hermoso. Uno crece muchísimo cuando estuvo con una persona, y si decides terminar también aprendes. No lo tomo como algo negativo", manifestó.