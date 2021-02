Tim Burton prepara serie ´live action´ de Merlina Addams preparan una serie ´live action´ de Merlina Addams

La plataforma de streaming Netflix anunció una serie 'live action' titulada Wednesday, basada en el personaje de los Locos Adams, Merlina.

La serie estará a cargo del director Tim Burton, director reconocido por sus obras de género de terror.

Por el momento, eso sí, se desconoce su fecha de estreno. Tampoco hay información sobre la actriz que dará vida a Merlina. Pese a lo anterior, Variety aporta algunos detalles interesantes.

"Ella intenta dominar su habilidad psíquica, frustrar una monstruosa ola de asesinatos que ha aterrorizado a la ciudad local y resolver el misterio sobrenatural que involucró a sus padres hace 25 años. Todo mientras experimenta sus nuevas y muy enredadas relaciones en Nevermore", explicaron los productores de Netflix.

Ademas de la dirección de Burton, los showrunners serán Al Gough y Miles Millar; el primero ha trabajo en producciones como Shanghai Noon, Shanghai Knights y Spider-Man 2, entre otras, por su parte, Millar participó en las series de Los ángeles de Charlie, Smallville y Aquaman.

Además de Tim Burton, en la producción ejecutiva de 'Wednesday' participan Kevin Miserocchi, Kayla Alpert, Jonathan Glickman, Gail Berman, MGM Television y la fundación Tee & Charles Adams. Esta última se dedicada a difundir y preservar la obra de Charles Samuel Addams, el caricaturista estadounidense que dio vida a la popular familia. Cabe mencionar que los productores Berman y Miserocchi ya tienen experiencia con la franquicia, pues en 2019 produjeron en la película animada The Addams Family.

Tim Burton is bringing Wednesday Addams to Netflix in a live-action coming-of-age series!



Burton will also make his TV directorial debut on the sleuthing, supernaturally infused mystery that follows Wednesday as a student at Nevermore Academy pic.twitter.com/8ei3wIUrxq