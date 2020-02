TikTok se cae, BTS y sus fans son los culpables

Este jueves usuarios de TikTok reportaron a través de redes sociales que la aplicación de videos no estaba funcionando.

Más tarde, fans del grupo surcoreano BTS publicaron varios tuits en los que se atribuyeron la falla en TikTok por haber saturado los servidores, todo a causa del adelanto de la nueva canción de sus idols, "ON".

- Se cae la pagina de TikTok

- Error 502

- No carga la pagina

- No hay resultados

- Restricción de país



ARMY EN ESTOS MOMENTOS:#ONTeaser #ONCHALLENGE #7TODAY @BTS_twt pic.twitter.com/3pInSSCXFX — ????? ?? (@Laura_VqzG) February 20, 2020

tantos años subiendo las cosas a youtube, ahora se les ocurrió hacerlo en tiktok Y MÁS ENCIMA LA WEÁ SE CAE

pic.twitter.com/QpV2om0x2X — pou7???? (@fivesosPark) February 20, 2020

—se cae la plataforma de TikTok

—todo army: pic.twitter.com/Nnir7sA1O5 — ????7? ???? ; au taekook?? (@btsvocalss) February 20, 2020

ARMY EN ESTOS MOMENTOS:

Porque somos así... #ONCHALLENGE #7TODAY @BTS_twt pic.twitter.com/sy31u2vt11 — YeKa?? (@YeKarina98) February 20, 2020

Bangtan había anunciado que a través de la app podrían escuchar un previo de 30 segundos de 'ON', la canción principal de su nuevo disco "Map of the Soul: 7", razón por la que las ARMY que no tenían TikTok, se lanzaron a descargarla para poder escucharlo; sin embargo, el fervor fue tal que la plataforma colapsó.

La falla duró solo 15 minutos por lo que las fans pudieron escuchar los primeros segundos revelados oficialmente sobre la nueva canción del grupo de K-Pop.

BTS: LETRA Y TRADUCCIÓN DE ON

Hey nanana

If you don´t wanna go crazy you gotta be crazy

Hey nanana

Throw all of me to the 2 sides of the world

Hey nanana

Can´t hold me down cuz you know I´m a fighter

The beautiful jail I entered with my own feet

Find me & I´m gonna live with ya (Eh-oh)

Bring it bring the pain

Español

Hey nanana

Necesitas estar loco para no estarlo

Hey nanana

Lancé todo de mí en dos lados del mundo

Hey nanana

No puedes detenerme porque soy un luchador

La hermosa cárcel a la que entré por mi cuenta

Encuéntrame y viviré contigo (Eh-oh)

Tráelo, trae el dolor.

Estas son las primeras reacciones a los 30 segundos de 'ON' con el hashtag #ONchallenge en TikTok: