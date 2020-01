Thomas Markle culpa a su hija por ´destrozar´ a la realeza

En una nueva declaración a los medios de comunicación, Thomas Markle evidenció su molestia por la manera en que su hija y el príncipe Enrique se han alejado de la familia real. ´´La forma en que Meghan y Enrique anunciaron su separación de la realeza, fue muy decepcionante, porque ella cumplió el sueño de cualquier chica de convertirse en princesa, ella lo logró y simplemente lo tiró por la borda, y parece ser que lo hizo por dinero´´, expresó.

Thomas reiteró que la decisión de la pareja fue "muy vergonzosa", además de volver a cuestionar los motivos de dicha situación. ´´Aparentemente, tener una casa de $3 millones de dólares y 26 cuartos no es suficiente para ellos, están destruyendo y abaratando a la realeza, una de las instituciones más importantes´´, lamentó el hombre de 76 años, quien ha opinado en diversas ocasiones del distanciamiento que tiene con Meghan.

Por otra parte, Enrique habló por primera vez sobre su separación de la familia real, al acudir a una cena de caridad en Londres. ´´Nos da mucha tristeza que todo haya ocurrido así, la decisión que tomé con mi esposa de dar un paso atrás, no fue algo que haya decidido a la ligera, nuestra esperanza era servir a la reina sin recibir financiamiento público, pero esto no era posible, lo acepté porque no había otra opción´´, aseveró.

Aunque aún se desconoce cómo los duques de Sussex conseguirán empleo, el director de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, dijo que hay puertas abiertas para la pareja, al manifestar su interés de contar con el nombre de Enrique y Meghan para algún proyecto, o espacio de trabajo, aunque declinó dar más información durante la entrega de galardones del Sindicato de Productores. (Con información de Agencias)