The Weeknd sin invitados y 16 minutos de sus éxitos

Tampa, Florida.- Llegó el día del espectáctulo más visto en todo el mundo, el medio tiempo del Super Bowl,en esta ocasión presedido por el cantante canadiense "The Weeknd".

El cantante inició el show desde su coche con la canción I cant feel my face, para continuar con otro de sus éxitos "Save your tears".

El ganador del Grammy cerró su show con su smash hit del 2020, Blinding lights" acompañado por un grupo de bailarines en la cancha del estadio en Tampa Bay Florida.