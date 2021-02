The Weeknd :¿Quedó a deber?

Un show sobrio en solitario, y éxitos básicos, fue toda la propuesta de The Weeknd en el medio tiempo del Super Bowl, celebrado en Tampa Bay. El canadiense optó por la sencillez al montar un gran escenario con pantallas móviles en una de las cabeceras del Raymond James Stadium.

Starboy y The Hills fueron los temas elegidos para dar inicio al show lleno de luces y pirotecnia.

En I Can´t Feel My Face, utilizó los pasillos interiores de la estructura del escenario para recrear un laberinto de espejos, dejando que el público siguiera sus pasos a través de una cámara que sostuvo con un selfie stick.

En redes sociales los juicios coincidían en la falta de espectacularidad e incluso hicieron tendencia a Michael Jackson, Shakira, Katy Perry, y otros artistas, recordando el impacto que estos tuvieron con sus participaciones, sin necesidad de los $7 millones de dólares que habría desembolsado el artista.

El éxito I Feel It Coming, seguida de Save Your Tears y Earned It, le dieron emotividad con el acompañamiento de cuerdas. Y aunque The Weeknd había aclarado que iría en solitario, echando abajo los rumores de la aparición de Daft Punk, Ariana Grande, Maluma o Rosalía, la esperanza de una sorpresa permanecía.

En cuanto comenzó a escucharse Blinding Lights, con la coreografía masiva sobre el terreno de juego, todos entendieron que se trataba del final.

Maluma no lo pasó por alto en redes sociales con un evidente reclamo, ya que le habría gustado llevar el dueto que realizaron de su éxito del verano: "Muy duro todo pero... faltó #HawaiRemix", escribió seguido de un emoticon de llanto.

Poco más de 10 minutos y todo había terminado, sin sorpresas y con poca emoción, dejando que toda la atención se centrara en el séptimo anillo de campeonato de Tom Brady.

Calentó motores

Miley Cyrus tuvo presencia en el Super Bowl con el concierto previo que realizó frente a 7,500 trabajadores de la salud y que fue transmitido vía Tik Tok, y en el que tuvo a Billy Idol como invitado.

Los homenajes al personal que atiende a pacientes durante la pandemia, incluyeron a Jazmine Sullivan y Eric Church en el himno nacional de los EUA; H.E.R. con América The Beautiful, y la poetisa Amanda Goran.