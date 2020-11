¡Confirmado! The Weeknd es el elegido para el Show de Medio tiempo del Super Bowl

A pesar de las dudas que siguen en torno al futuro inmediato de la NFL, la liga sigue su curso con todo y pandemia y ya se oficializó al artista que estará presente en el Halftime Show del Super Bowl LV.

The Weeknd será el encargado de amenizar el medio tiempo del partido final de la NFL; así lo dio a conocer él mismo a través de sus plataformas oficiales.

Será el 7 de febrero del 2021 cuando el Show tenga lugar durante el entretiempo del Super Tazón, y será cortesía del cantante y actor canadiense.

performing on the iconic stage. see you 02/07/21 @pepsi #pepsihalftime #SBLV pic.twitter.com/oYlQyvKRwh