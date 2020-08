James Gunn promete sorpresas tras revelar el logo de ´The Suicide Squad´

Los Ángeles.- James Gunn, director estadounidense, celebró su cumpleaños con una emocionante noticia para todos sus seguidores. El también guionista compartió el logo de la película The Suicide Squad y calmó las ansias de los cinéfilos con el siguiente mensaje:

James publicó los logos en distintos idiomas y el diseño dejó asombrados a los admiradores del DC. Se trata de una imagen amarilla con la leyenda The Suicide Squad, en color rojo. En la parte superior se puede ver un círculo con las letras DC.

#TheSuicideSquad team just got me these amazing new official title treatments for my birthday. And the cast and I have so much more to show you guys on Aug 22 at https://t.co/ioRsge6g7f. See you there! ?? #DC #DCFanDome @SuicideSquadWB pic.twitter.com/OwGc7nnkG2