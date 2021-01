The Office, un fenómeno inoxidable de la TV

Han pasado ya más de 15 años de su estreno, pero el fenómeno de The Office no se ha oxidado en absoluto, ya que en 2020 fue la serie en streaming más vista en Estados Unidos. Ahora, las surrealistas andanzas de Steve Carell y compañía llegan a Peacock después de su segunda y exitosa vida en Netflix.

"Es una locura no sólo que todavía siga ahí sino que todavía siga siendo muy popular", admitió Óscar Núñez, uno de los actores del coral y fabuloso reparto de The Office. Ni Friends, ni Los Simpson. La serie más popular en streaming en EUA en 2020 fue The Office con 57.100 millones de minutos vistos en total en los últimos doce meses, según la consultora Nielsen,

Peacock, el nuevo servicio de streaming de NBCUniversal, tiró la casa por la ventana para recuperar el 1 de enero de 2021 de Netflix esta comedia que originalmente se había emitido en la cadena NBC. ¿El precio para Peacock por quedarse con The Office durante cinco años en EUA?, nada más y nada menos que $500 millones de dólares.