¡The Lion King rugirá en la ciudad este año!

Durante dos semanas, Monterrey será parte del dominio del rey Mufasa y el príncipe Simba, con la llegada del musical The Lion King, al escenario de Showcenter Complex. Del 3 al 13 de diciembre, el galardonado musical con la banda sonora de Elton John y Tim Rice, será el platillo fuerte de la temporada 2020-2021 del recinto de espectáculos.

Basada en el clásico animado de Disney, la obra ganadora de premios Tony y Grammy, se interpretará en inglés y con una elaborada producción de escenografía y vestuario, en la que además del elenco principal, varios artistas asumirán el papel de antílopes, jirafas y otras criaturas de la sabana africana, para replicar la atmósfera de la historia, según señaló Jack Eldon, directivo de Disney Theatrical Productions.

Como parte de la temporada, también llegarán los musicales Roald Dahl´s Charlie at the Chocolate Factory, sobre la historia del excéntrico chocolatero Willy Wonka y su fábrica, así como el clásico STOMP, un show de percusión en la que se desarrollan melodías y ritmos con artículos comunes. Las obras se presentarán en febrero y mayo de 2021, respectivamente.

Los tres espectáculos llegarán como parte de una alianza entre Broadway Across America y Disney Theatrical Productions con Grupo GIM, encabezado por Eudelio Garza Mercado, quien expresó su satisfacción de traer una de las obras emblema del teatro musical a la ciudad.

Los accesos para disfrutar las temporadas en conjunto, de The Lion King, Charlie and the Chocolate Factory y STOMP, ya están a la venta en el portal SuperBoletos en el formato de Season Pass, con un costo de $1,300 pesos a $6,300 pesos, mientras que la venta de los boletos individuales se realizará en los próximos meses.