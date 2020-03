The Killers emocionarán a sus fans regios

Los fans de The Killers tienen muchos motivos para celebrar, y es que luego de compartir un nuevo sencillo, también anunciaron las fechas del tour Imploding The Mirage, gira con la que regresarán a la Arena Monterrey con un nuevo espectáculo para presentar su nuevo álbum del mismo nombre.

La nueva cita de Brandon Flowers y sus compañeros con los regiomontanos será el próximo 1 de diciembre a las 21:00 horas, una fecha en la que estrenarán Caution, el sencillo de su nuevo álbum que generó gran expectación; los músicos de Las Vegas contaron con varias colaboraciones en la producción, como el caso del guitarrista Lindsey Buckingham, ex integrante de Fleetwood Mac.

De esta forma, es como The Killers pondrá fin a una ausencia de más de dos años, pues la última vez que estuvieron en tierras regias, en abril de 2018, triunfaron con una fecha doble de su gira Wonderful, Wonderful Tour, en la que también sonó The Man, Mr. Brightside, Somebody Told Me y muchas otras canciones más.

La venta de entradas en el portal Superboletos, arrancará a partir del 19 al 21 de marzo, en una preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banco Azteca. Mientras que a partir del 22 de marzo, comenzará la venta libre de boletos en la plataforma, taquillas de la Arena Monterrey y en puntos autorizados. (Con información de Agencias)