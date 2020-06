The Flaming Lips sorprende al tocar dentro de burbujas gigantes

The Flaming Lips se envolvió en una burbuja para su presentación en el show de Stephen Colbert, en donde la banda interpretó su canción ´Race for the Prize´.

La presentación de la banda, liderada por Wayne Coyne, formó parte de la serie #PlayAtHome que Corbet presenta en su programa como una alternativa para que los artistas ofrezcan un show desde sus casas para evitar contagios por el COVID-19.

Giant bubbles keep @theflaminglips at a safe social distance for this performance of "Race For the Prize" #PlayAtHome pic.twitter.com/kJfZch8uQz