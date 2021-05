´The bad batch´ la nueva serie de Disney Plus estrena en pleno Día de Star Wars

Tras el éxito arrasador de la serie The Mandalorian, era obvio que Disney no iba a dejar a los fanáticos esperando hasta el estreno de la segunda temporada sin antes darles una probadita de lo que se avecina.

Cuando Lucasfilm anunció en diciembre pasado que estaba expandiendo dramáticamente su producción de series de TV de acción en vivo en Disney Plus luego del éxito de "The Mandalorian", muchos fanáticos se regocijaron ante la perspectiva de una exploración mucho más amplia del universo de "Star Wars".

Otros fanáticos, sin embargo, los que han devorado las series animadas de Lucasfilm "The Clone Wars", "Rebels" y "Resistance", probablemente solo se preguntan por qué Lucasfilm tardó tanto.

´The Bad Batch´, un spin-off de "The Clone Wars" que se centra en un equipo de Clone Troopers genéticamente aberrantes que se encuentran atrapados entre el final de las Guerras Clon y los comienzos del fascista. Empire, uniendo el tiempo entre "Star Wars: Revenge of the Sith" y "Star Wars: A New Hope".

El programa, cuyo primer capítulo se encuentra disponible en Disney Plus con un episodio especial de 70 minutos, forma parte de la celebración del Día de Star Wars (como en "Que el 4 te acompañe").

Tanto para los fanáticos acérrimos de "Star Wars" que han visto todas las series animadas como para los fanáticos de las películas y "The Mandalorian" que buscan otra solución antes del estreno de "The Book of Boba Fett" al final del año, "The Bad Batch" ofrece una expansión agradable y amigable para los niños de la mitología arrolladora de "Star Wars".

Alerta de Spoiler, si no has visto el primer capítulo, para aquí y vuelve cuando lo hayas visto.

El programa ofrece una vista a nivel de soldado del comienzo del Imperio.

Introducidos por primera vez en "The Clone Wars", los Bad Batch, también conocidos como Clone Force 99, son un equipo de cinco Clone Troopers (todos con la voz de Dee Bradley Baker) cuyos rasgos genéticos únicos les otorgan habilidades especiales, desde la fuerza bruta hasta el conocimiento técnico.

Más importante aún, son en gran parte inmunes a la razón por la que el ejército de clones, es decir, soldados genéticamente predispuestos a seguir órdenes sin cuestionar, fue creado en primer lugar. Este equipo, por el contrario, traza su propio camino.

Eso se convierte en un problema una vez que las Guerras Clon terminan con la infame Orden 66 de "La venganza de los Sith", que obliga a los soldados clon a volverse contra los Jedi y matarlos a todos de una sola vez.

"The Bad Batch" comienza en ese momento, pero a diferencia del resto de los soldados clon, Force 99 elige no seguir la Orden 66.

Su incomodidad y confusión solo aumentan una vez que regresan a su planeta natal de Kamino. Repitiendo una escena de "La venganza de los Sith", Force 99, junto con el resto de los soldados en la base, observa al Emperador Palpatine declarar que está transformando la República en "el primer Imperio Galáctico". La enorme legión de soldados vitorea con entusiasmo; Force 99 no lo hace.

No hace falta decir que las formas de pensamiento más libre de Force 99 no tardan en entrar en conflicto con los diseños del Imperio. Eso permite que ´The Bad Batch´ explique las diferentes formas en que el Imperio comenzará a usar sus fuerzas armadas para expandir y reforzar su control sobre el poder en la galaxia, desde una perspectiva que "Star Wars" nunca antes había explorado.