¿Thanos está vivo?, una escena eliminada lo confirmaría

Cuando Avengers:Endgame llegó a su épico final, parecía que la amenaza de Thanos había terminado para siempre. Pero podría no ser así, porque una escena eliminada de la cinta de los hermanos Russo, dejó la puerta abierta al regreso del siniestro titán.

La escena en cuestión tiene lugar en el momento en el que Hulk se encuentra con Ancestral, en uno de los múltiples viajes en el tiempo de los Avengers para recuperar las gemas del infinito, sólo que la secuencia eliminada sucede de forma distinta a como se narró en la pantalla cuando Bruce le cuenta el plan a Ancestral.

“Si alguien muere, siempre morirá. La muerte es irreversible, pero Thanos no lo es. Los que has perdido no están muertos, sólo han desaparecido de la existencia. Lo que significa que pueden ser devueltos”, sentencia el personaje de Tilda Swinton en la escena eliminada.