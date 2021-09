A menos de 24 horas de haber roto el internet, el tráiler de 'No way home' miles de usuarios ya han teorizado con las pistas que dejó este avance.

¿Llegan los Seis Siniestros? ¿Aparecerá Daredevil? Estas son las teorías de 'Spider-man: No way home' tras lanzar el primer tráiler

Finalmente la espera terminó y el tráiler de Spider-man: No way home fue presentado inesperadamente anoche y rompió el internet.

Y dejó ver que varias de las especulaciones que los fanáticos del arácnido son ciertas, como el regreso de tres villanos de las sagas anteriores: el Duende Verde, Doctor Octopus y Electro.

Sin embargo, a menos de 24 horas de haber sido liberado, miles de usuarios en redes sociales ya teorizan con las pistas que ha dejado este primer avance, y entre otras cosas, se tiene la expectativa de que los tres mencionados, no sean los únicos villanos que retornarán.

Además, que muchos dan por hecho que Matt Murdock, alias Daredevil, será el abogado que defienda a Peter Parker luego de que sea acusado por asesinar a Mysterio.

¿Llegan los Seis Siniestros?

Uno de los arcos narrativos del cómic que más han pedido los fanáticos ver en el cine, es el de los Seis Siniestros: el grupo de seis de los enemigos más temibles del trepamuros se unen para eliminarlo.

Y aunque tanto en los cómics como en las caricaturas y videojuegos ha tenido diferentes miembros, parece que finalmente podría ser una realidad en la gran pantalla.

El Duende Verde, Doc Oc y Electro están confirmados para esta cinta, por lo que sólo restaría descubrir a los otros tres miembros del grupo de villanos.

Uno de los candidatos favoritos naturalmente es el Buitre, interpretado por Michael Keaton, pues la última vez que lo vimos en la saga fue encerrado en prisión y con sed de venganza; y justo este personaje podría dar pie al quinto miembro: Morbius.

El vampiro viviente estrenará su película en solitario en enero de 2022, y en el tráiler que salió hace más de un año, se revela que precisamente el Buitre lo busca para reclutarlo.

Además, en el tráiler de No way home, por unos segundos se puede apreciar que "algo" oculto en la oscuridad amenaza a Peter Parker, y aunque algunos usuarios en Twitter también creen que se trata de Carnage, Escorpión o el Lagarto, pero el sonido que se escucha justo cuando Peter voltea suena muy similar al que Morbius hace cuando se teletransporta, además que en el tráiler de la película del villano, un cartel de el Hombre Araña tiene un grafiti que dice "asesino", coincidiendo con las acusaciones contra el arácnido de haber asesinado a Mysterio.

Y el sexto miembro podría ser el propio Mysterio, que, como es costumbre, habría fingido su muerte al final de Far from home pero en realidad estará detrás de todos los acontecimientos de esta tercer entrega.

Sin embargo, otra teoría sugiere que el elemento que completaría a los Seis Siniestros es nada más y nada menos que el Arenero, y que habría sido presentado también en el avance pero habría pasado desapercibido.

En varias escenas, sobre todo cuando se ven los rayos de Electro, se aprecia que siempre están en medio de una especie de tormenta de arena, lo cual también podría sugerir otra teoría derivada: el Arenero ayudaría a Peter Parker.

Y no sería descabellado pensar que Electro y Arenero están peleando entre sí, sobre todo tomando en cuenta que al final de Spiderman 3, del Raimiverse, el villano termina por arrepentirse y Parker lo perdona, además que deja que escape, por lo que estaría en deuda con él y en No way home lo ayudaría a terminar con los Siniestros.

OOH OH OH OH

SE IMAGINAN QUE SANDMAN ESTE PELEANDO CONTRA ELECTRO PORQUE ESTA DEL LADO DEL SPIDERMAN DE TOBEY POR LO QUE PASÓ EN SPIDERMAN 3?#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/Ex9i74vKcD — El Mango (@alejandromagnno) August 24, 2021

Matt Murdock, abogado de Peter Parker

Uno de los secretos a voces de esta película es que Charlie Cox regresará al Universo Cinematográfico de Marvel para volver a interpretar a Daredevil, aunque quizá en No way home sólo lo veamos como Matt Murdock.

Peter Parker necesita un abogado y Murdock sería el indicado para defenderlo, y en el tráiler se alcanza a ver la silueta del defensor y coincide a la perfección con la encarnación de Cox en la serie de Netflix.

Llamadme loco pero estoy convencido de que ese hombre es Daredevil #SpiderManNoWayHomeTrailer #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/7pvhVsfWJG — TVAvenger ? (@TVAvenger_) August 24, 2021

Esto también confirmaría que Vincent D'Onofrio volvería para interpretar a Kingpin, pues hace unas semanas se filtró una imagen del set donde están rodando la película, y el escenario era muy parecido a la oficina del capo del crimen de Hell's Kitchen que se ve en la serie.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado