Taylor Swift sorprende a enfermera y le envía regalo de cumpleaños

Estados Unidos.- La cantante estadounidense Taylor Swift agradeció a una enfermera del hospital McKay-Dee en Ogden, Utah, por su gran labor en estos tiempos de pandemia por el COVID-19, además de hacerle llegar un obsequio por su cumpleaños.

Con una carta escrita a mano, la cantante celebró a la enfermera quien cumplía 30 años, además regresaba a su casa después de apoyar en el centro médico judío Long Island de Northwell Health de Nueva York.

A su vez, le compartió que le gustaría poder verla en persona para darle un abrazo. La cantante vio que la enfermera Whitney Hilton había compartido una fotografía del programa de Taylor, y espera poder coincidir un día con ella.

Por su parte, Hilton compartió en su cuenta de Twitter el obsequio de Taylor, a quien le agradeció por el detalle: "Quiero agradecer públicamente a Taylor Swift por enviarme una caja llena de mercancía y una carta personalizada por mis 30 años", la enfermera llamó este el mejor día de su vida y compartió fotografías de los obsequios que le dio la actriz.

I need to PUBLICLY THANK TAYLOR SWIFT @taylorswift & @taylornation13 @treepaine for sending me a box full of Merch & a PERSONALIZED LETTER from Taylor herself for my 30th birthday/for going to NYC ??to help as a nurse. This was quite literally the BEST DAY OF MY LIFE. ?? pic.twitter.com/FqGMsZGixs