Taylor Swift re grabó y lanzará Fearless su álbum ganador del Grammy hace 10 años

Swift de 31 años volvió a escena el día de hoy para anunciar en el programa Good Morning América que la nueva edición de su disco "Fearless" se encuentra lista y además contendrá 6 nuevos temas.

Aunque se desconoce la fecha exacta del lanzamiento, las especulaciones por parte de los fanáticos comenzaron a sugerir que será el 9 de abril cuando el álbum vea la luz, pues los llamados "easter eggs" se han convertido en la esencia de la cantante.

I´m thrilled to tell you that my new version of Fearless (Taylor´s Version) is done and will be with you soon. It has 26 songs including 6 never before released songs from the vault. Love Story (Taylor´s Version) will be out tonight. Pre-order now at https://t.co/NqBDS6cGFl ???? pic.twitter.com/Vjyy2gA72O