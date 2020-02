¿Taylor Swift está comprometida?

La intérprete de Look What You Made Me Do porta lo que parece ser un anillo de diamante en su documental, Miss Americana

Los fans de Taylor Swift se han vuelto locos en redes sociales, ya que piensan que la cantante podría estar comprometida con Joe Alwyn

Esta teoría surgió a base de una escena del documental Miss Americana, el cual fue estrenado en la plataforma de Netflix este fin de semana

En la secuencia en cuestión, la intérprete de éxitos como You Need to Calm Down, Look What You Made Me Do y Shake it Off puede ser vista con lo que parece ser un anillo de diamante en su dedo anular izquierdo

De igual manera, en otra part del documental, Swfit aseguró que no está preparada para la vida adulta. ´´Hay una parte de mí que definitivamente no está lista para tener hijos y definitivamente no está lista para todas esas cosas de adultos´´, declaró

La cantante estadounidense y el actor británico llevan saliendo desde el 2017, y ambos suelen mantener su relación fuera de los reflectores.

