Competirán mexicanos en el TIFF; se realizará en septiembre

Monterrey.- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) anunció ayer el listado de las 50 películas que participarán en su 45 edición, que ha quedado reducida a una sexta parte a consecuencia del Covid-19, y en el que han sido seleccionadas dos cintas mexicanas. El TIFF ha seleccionado para la edición de este año, que se realizará del 10 al 19 de septiembre, Fauna, de Nicolás Pereda y que es una coproducción con Canadá, y Nuevo orden, de Michel Franco.

Este año la situación de la pandemia ha obligado al festival, uno de los más importantes del mundo, a reducir el tamaño de la muestra. El TIFF planea para septiembre proyecciones en autocines, alfombras rojas virtuales y un pequeño número de proyecciones en salas debido a la pandemia.

El TIFF dijo que el filme A Suitable Boy, de Mira Nair, una coproducción entre el Reino Unido e India, cerrará el festival el 19 de septiembre. El pasado 21 de julio, la organización ya anunció que la edición de este año se iniciará con el estreno mundial de American Utopia, la versión cinematográfica del director estadounidense Spike Lee del musical de Broadway creado por el que fue líder de Talking Heads, David Byrne.

Entre los títulos notables están City Hall del nonagenario Wiseman, un retrato del Ayuntamiento de Boston; el drama de Regina King sobre un joven Muhammad Ali, entonces Cassius Clay, titulado One Night in Miami; el documental sobre meteoritos de Herzog y Clive Oppenheimer para Apple TV+ Fireball: Visitors from Darker Worlds; Pieces of a Woman, un drama familiar de Kornel Mundruczo con Shia LaBeouf; y Penguin Bloom de Glendyn Ivin, con Naomi Watts.

TIFF dijo en un comunicado que "los filmes de este año representan una diversa selección de las películas de más alta calidad del mundo. Estos filmes reflejarán cine internacional de primera calidad, documentales y creatividad canadiense".