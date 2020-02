´Take on Me´ alcanza más de mil millones de reproducciones

El éxito ´Take on Me´ de la banda noruega de rock a-ha, registró más de mil millones de reproducciones en la plataforma de streaming, YouTube, convirtiéndose en el segundo video musical de la década de los 80 en alcanzar este número de vistas.

La canción fue lanzada en 1985 y se agregó a YouTube en enero de 2010 y actualmente el video recibe más de 480 mil visitas por día, dijo un representante de la plataforma a CNN.

En 1986 la canción recibió 6 MTV Music Awards y fue nominada para el Video Pop/Rock Favorito en los American Music Awards.

El primer video en alcanzar esta marca fue ´Sweet Child O´ Mine´ de Guns n´ Roses, el cual fue cargado a dicha plataforma desde la navidad de 2009.