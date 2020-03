Surgen rumores sobre posible rompimiento entre Camila Cabello y Shawn Mendes

Los rumores sobre una supuesta ruptura entre la cantante estadounidense Camila Cabello y el músico canadiense Shawn Mendes, fueron desmentidos gracias a un par de fotografías del cumpleaños número 23 de la intérprete.

A través de redes sociales, Cabello compartió historias durante su fiesta, donde a Mendes se le vio solo en la reunión, lo que despertó las especulaciones por parte de sus seguidores.

"Emm, ¿alguien me puede decir si Camila y Shawn terminaron?, no se les vió juntos en la fiesta ni han actualizado. ¡Que alguien me explique, por favor!", expresó una cibernauta.

Luego de los rumores, se filtraron imágenes de la pareja mientras cortaban el pastel de cumpleaños, lo repartían y los invitados cantaban Feliz cumpleaños, lo que contradice las especulaciones.

Los fanáticos expresaron en las redes sociales, su apoyo a la pareja y entusiasmo por saber que continúan unidos: "Ya ven, Shawn y Camila no terminaron, aquí se les ve juntos", escribió una fan.

"Lo qué pasa es que ambos tienen responsabilidades aparte, pero eso no significa nada y me encanta que estén juntos, son la mejor pareja", añadió la seguidora de Camila.

Mientras tanto, la celebridad estadounidense se encuentra en preparativos de en una serie de conciertos que ofrecerá próximamente en Estados Unidos, México, Canadá y Europa, como parte de la gira The Romance Tour.