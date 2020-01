Surge '¿Soy cu%$&a contigo?, im so sorry!' al ritmo del reguetón sobre pleito de Danna Paola

Luego de la controversial pelea entre Danna Paola y el exintegrante de La Academia, Gibrán Gutiérrez, el pasado fin de semana, no solo surgieron memes, sino también una canción al estilo urbano titulado "¿Soy cu***a contigo?, im so sorry!".

La canción fue publicada en un canal de YouTube llamado Músicos Cínicos, en donde el remix ya tiene más de 100 mil reproducciones.

En el tema se pueden escuchar las voces de Danna Paola, Gibrán Gutiérrez, Horacio Villalobos, Adal Ramones y la de Francely, integrante del reality, que también participó en la ofensa contra la cantante.