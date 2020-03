Surge nuevo reto viral de bailes; Jennifer López y Alex Rodríguez enloquecen TikTok

Esta vez la cantante y el exjugador de béisbol se han unido al último reto viral Flip the Switch

'Flip the Switch Challenge' es el nuevo reto viral lanzado en las redes sociales la semana pasada: consiste en grabar un video junto a otra persona, mientras uno de los dos baila la canción 'Nonstop' del rapero Drake; después se apaga la luz para que se cambien de roles, incluyendo sus ropas.

La pareja integrada por Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se divirtieron a lo grande con la aplicación TikTok, en donde los mini videos que son colgados proponen un divertido reto a cumplir.

En el video que dura escasos segundos, se puede apreciar frente a un espejo a la intérprete de "On the floor" y "Let´s get loud" vistiendo un ceñido y sensual vestido blanco con escote en la espalda que permite apreciar sus tonificados músculos, mientras su futuro marido aparece a un lado vestido de saco y camisa mientras sostiene el celular con el que se están grabando.

Al ritmo de la canción "Nonstop" del rapero Drake, la neoyorquina que recientemente actuó en el medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira, ejecuta pasos bastante atrevidos, justo como a los que tiene acostumbrados a sus millones de fanáticos.

Luego de dar una vuelta completa contoneando sus caderas en un encuadre que permite apreciar su trabajada figura, en el video se puede apreciar el cambio de roles: ahora es Alex quien luce el vestido blanco y ella quien porta el traje y las gafas oscuras que su próximo esposo usó primero.

El tono cómico del video cobra una nueva dimensión, pues es evidente que el ex jugador de los equipos Marines, Rangers y Yankees siempre ha tenido un comportamiento público serio, y verlo en esa peculiar situación fue un momento chusco que da cuenta de una faceta que no se había visto antes en él.