Surge creencia de que Los Simpsons predijeron el coronavirus

En diversos espacios en redes sociales, comenzó a circular una el rumor de que en un episodio de Los Simpsons se había pronosticado la pandemia del coronavirus, Covid-19.

En una secuencia del episodio se puede observar como Homero adquiere un aparato extractor de jugos mediante un anuncio de la teletienda, posteriormente un empleado de una fábrica en Osaka, Japón estornuda en el interior de la caja que contenía el aparato tras manifestar que tenía un resfriado. Posteriormente Homero Simpson recibe el paquete y al abrirlo se desata una epidemia de la denominada "gripe de Osaka".

En la opinión de muchos, es por razones relacionadas a la xenofobia que algunas personas comenzaron a establecer una relación entre el episodio y la crisis del coronavirus, pues considerando el simple hecho de que los personajes presentes en el capítulo son japoneses mientras que el primer brote de Covid-19 se manifestó en Wuhan, China.

Ante las publicaciones que afirman que Los Simpsons predijeron la letal pandemia, el guionista de la serie Bill Oakley reprobó el uso de dicho material en memes y posts desinformadores.

"No me gusta ser utilizado para fines nefastos. La idea de que alguien mal interprete para hacer ver el coronavirus como un complot asiático es terrible. El hecho de culpar a Asia creo que es asqueroso". Sentenció el guionista durante una entrevista ante el The Hollywood Reporter.

Por si aún te quedó la duda de si esto constituye una de aquellas famosas profecías cumplidas de la familia amarilla, en función de la incongruencia entre el origen japonés y el chino, sumado a que uno de los creadores de la serie se mostró en contra, puede establecerse que cualquier afirmación de que es real se trata de una noticia falsa.