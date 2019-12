SuperM llegará a la Arena Ciudad de México en febrero

Si aún no has oído hablar de SuperM, pronto escucharás este nombre en todas partes.

La más reciente agrupación de K-Pop lanzado por SM Entertainment, la compañía de entretenimiento más grande de Corea, ya está tomando por asalto a Estados Unidos, apenas han pasado dos meses desde su lanzamiento y ya hicieron SOLD OUT en el Madison Square Garden (NY), United Center de Chicago, Dickies Arena en Texas y dos SOLD OUT en el Infinite Energy Center en Georgia . Con muy pocos boletos disponibles para sus cinco presentaciones de enero en California, Washington y Canadá.

En la primera semana de lanzar su EP debut ´SuperM´, alcanzó el número 1 en la lista del top Billboard 200 con 168,000 copias vendidas, haciendo historia con las mayores ventas de debut de K Pop.

¡SuperM, el nuevo Super Grupo agrega Ciudad de México a su gira "We Are the Future"! ?? Un super equipo formado con miembros de EXO, SHInee y NCT. Una maravillosa oportunidad que no puedes perderte junto a los "Avengers" del K-Pop ??https://t.co/dEtUmz8PNr pic.twitter.com/GpVBMvXewE