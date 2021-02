¡Super Bowl de estrenos! Checa los mejores trailers que se presentaron durante el juego

Tras el éxito de WandaVision, Disney+ apostará por The Falcon and the Winter Soldier como su nueva serie dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. / Imagen: Tw @falconandwinter

Más allá de lo que representa deportivamente, el Super Bowl es el escenario ideal para que diversas casas productoras presenten sus mega producciones, dado el alcance que la transmisión tiene a nivel mundial.





Pese a la pandemia, empresas como Disney y Warner continúan produciendo películas y series que son de interés popular, y varias de ellas ofrecieron sus tráilers durante el juego final de la NFL.





Disney Plus

La plataforma de streaming del ratón más famoso dio a conocer el avance de dos de sus producciones, una de ellas en colaboración con Marvel Studios.





The Falcon and the Winter Soldier se estrenará el 19 de marzo en Disney+, y a través de seis episodios veremos al mejor amigo del Capitán América y al heredero del líder de los Vengadores, enfrentar a un viejo conocido que llega para ajustar cuentas pendientes: Barón Zemo.

Are you ready? Watch the brand-new trailer for Marvel Studios´ The Falcon and the Winter Soldier and start streaming the Original Series March 19 on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/Hn1wYbLLcT — The Falcon and the Winter Soldier (@falconandwinter) February 7, 2021





En el renglón de las películas infantiles, se presentó el tráiler de Raya y el último dragón; la nueva historia de los estudios de animación de Disney que saldrá a la luz en la misma plataforma el cinco de marzo.

Take the first step ? See Disney´s Raya and the Last Dragon in theaters or order it on Disney+ with Premier Access on March 5. Get your tickets or order early now! Learn more: https://t.co/VbE7d6tctf #DisneyRaya pic.twitter.com/HjAg8gUEQ2 — Raya and the Last Dragon (@DisneyRaya) February 7, 2021





F9

Si bien la novena entrega de la saga Rápido y Furioso ya había presentado un tráiler hace poco más de un año, debido al retraso que sufrió su estreno por la pandemia de Covid-19, Universal no perdió la oportunidad de mostrar un nuevo avance de Fast 9: The Fast Saga durante el Super Bowl; en él, vemos todo lo que una película de la serie ofrece, más, un nuevo vistazo al ex luchador John Cena y el retorno de Charlize Theron como los villanos de la película.





Justice League

Como todo lo que envuelve al proyecto de JL: Snyder Cut, todo es un misterio, y en este caso lo que se presentó durante el Super Bowl fue un tráiler para anunciar el tráiler (?).





En el avance se hace alusión a un partido de fútbol americano para finalmente dar a conocer que el tráiler definitivo de Justice League: Snyder Cut verá la luz el 14 de febrero.