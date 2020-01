Su fama llegó más allá de la duela

Estrellas de Hollywood y famosos del mundo del espectáculo, lamentaron la muerte de Kobe Bryant, leyenda del basketball que falleció ayer en un accidente de helicóptero en Calabasas, California. Bryant, que murió junto a otras cuatro personas, no solo triunfó en las canchas como figura de Los Angeles Lakers sino que también fue una gran personalidad fuera de ellas y toda una celebridad.

Un ejemplo de su éxito al margen del deporte fue el Óscar que ganó al mejor cortometraje de animación por Dear Basketball, en 2018.

De la misma forma, Bryant también intentó incursionar en la industria musical, pero no tuvo éxito como rapero con su único álbum titulado Visions, en el que colaboró con la supermodelo Tyra Banks. También tuvo participaciones en televisión, al aparecer como invitado en la serie cómica de Nickelodeon All That.

Así lo despidieron sus amigos

´´Estoy aturdida y entristecida por la muerte de Kobe Bryant. Mi corazón está roto por su esposa y familia´´

Ellen DeGeneres

´´Estoy devastada de oír lo de Kobe Bryant. Fue un atleta extraordinario y un amable y maravilloso hombre"

Reese Witherspoon.

´´Él fue un superhéroe en la cancha y seguro también lo fue para su familia´´

Bruno Mars

´´Mi corazón está en pedazos por escuchar la noticia de esta tragedia inimaginable´´

Taylor Swift

´´No puede ser cierto. Siempre me animaste. ¡Me diste algunas de los mejores momentos sobre las que sonreímos hasta hoy! ¡Te quiero!´.

(Con información de Agencias)