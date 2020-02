Stripper cae de tubo de casi 5 metros de altura y sigue bailando

Una stripper de un club de Dallas, Texas, cayó desde lo alto de un tubo de casi 5 metros y a pesar del fuerte golpe sobre la plataforma, continuó bailando como toda una profesional.

En el video se ve a la chica realizando una serie de movimientos en lo alto del poste pero pierde el equilibrio y no logra sostenerse, lo cual provoca que termine tendida en el suelo, sin embargo, sigue con el espectáculo realizando unos movimientos de twerk.

A través de su cuenta de Twitter, la bailarina de nombre Genea Sky compartió su triste testimonio después de haber sufrido el espantoso accidente.

Declara que sufrió una fractura en su mandíbula, por lo que hoy se someterá a una cirugía, también se rompió algunos dientes y se torció el tobillo, afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

El clip se hizo viral a las pocas horas, incluso el reconocido rapero, 50 Cent, lo compartió en su cuenta de Twitter, aprovechando para hacer algunas burlas.

Por su parte Genea, dijo que no pudo evitar sentirse mal por toda la ola de burlas que ha recibido.

Una de sus amigas ha creado una página GoFundMe para solicitar apoyo económico para los gastos médicos de Sky, además de que estará sin trabajo por un período prolongado de tiempo.

El hecho ha causado mucha polémica entre los internautas, ya que han cuestionado si en los clubes nocturnos las bailarinas cuentan con servicio médico.

Thank you everyone ?????? pic.twitter.com/y2U8kPMdpT