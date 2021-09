'Nunca los olvidé': Steve de 'Las Pistas de Blue', regresó para dar un conmovedor mensaje

Uno de los mayores referentes de la televisión infantil en los noventa fue Steve, el conductor del exitoso show Las Pistas de Blue. El dueño y compañero de la peculiar perrita azul, en cada capítulo resolvía misterios, apoyado de sus mágicos objetos y meditando en el "sillón de pensar".

Sin embargo, uno de los tragos más amargos de los niños noventeros fue cuando Steve se despidió del show y presentó a Joe como nuevo conductor.

Y aunque en el programa se justificó la salida de Steve porque "se marchaba a la universidad", la realidad es que, Steve Burns (quien interpretaba a Steve) buscaba salirse del cajón de "actor infantil" en busca de nuevos proyectos.

Sin embargo, siempre se especuló con un problema de adicciones, que nuca fueron comprobados, aunque la carrera de Burns, fuera de Las Pistas de Blue, nunca despegó.

En el marco de la celebración de los 25 años de Las Pistas de Blue, Nick Jr presentó un video de dos minutos en el que aparece Steve Burns en el icónico personaje, dando un mensaje muy conmovedor.

Steve lamenta que su salida haya sido tan "abrupta" y repentina, pero agradece el apoyo que recibió durante todos estos años.

So about that time Steve went off to college... #BluesClues25 pic.twitter.com/O8NOM2eRjy