Si tu pareja no ha publicado jamás en redes sociales una fotografía en donde salga contigo, eso ya tiene nombre y es: Stashing

Stashing: ¡Cuidado! Esta es la razón por la que tu pareja no sube fotos contigo en redes

Si tienes una relación de muchos meses e incluso años, has convivido con esa persona, ha hecho algunas actividades juntos y en general todo lo que suele hacer una pareja, pero en redes sociales jamás ha publicado una fotografía en donde salga contigo, eso ya tiene nombre y es: stashing.

¿Qué es el stashing?

En su traducción al español significa: escondiendo.

Son varios motivos que orillan a un miembro de la pareja a cometer stashing.

Fue en el año 2017 cuando se habló por primera vez de esto en una columna de Ellen Scott publicada en Metro Uk.

La autora mencionó que se trata de cuando una persona te esconde de su familia y de sus amigos, de tal modo dicha persona puede hacerse pasar como una persona soltera.

Entre los factores que se mencionaron fue que se suele pensar que la pareja no cumple con los requerimientos físicos que se buscan o no quieren comprometerse con nadie.

En la revista Elle de España en el que denominan a esta práctica como "violencia emocional que las redes sociales agravan".

"Lo considero una forma bastante cruel de humillar porque es poco visible pero a nivel psicológico es capaz de hacer mucho daño, ya que hace que te sientas inferior, engañada o pensar que tu pareja se avergüenza de la relación", dijo Patricia de la Calle, la especialista en el tema.

Lo anterior depende del tipo de personas, porque si bien hay quienes sólo usan las redes sociales para cuestiones profesionales o no son activos, no hay tanto problema que no comparta la relación, eso sí, siempre y cuando en la vida real conozcas a sus amigos y su familia, pero si el caso es contrario y se trata de alguien muy activo en redes, la idea de que te esconde o te quiere borrar está muy presente.