Stand Up for Heroes: Unen fuerzas por causa altruista

La gala de recaudación de fondos Stand Up for Heroes será por primera vez virtual y "The Boss" (El Jefe) volverá a participar en ella. Pero también habrá un príncipe real. Bruce Springsteen, Sheryl Crow, Tiffany Haddish y Brad Paisley actuarán este año en el evento, al igual que el príncipe Enrique, duque de Sussex, quien lo hará por primera ocasión.

El evento, a beneficio de veteranos de guerra heridos y sus familias, también contará con comediantes y músicos que incluyen a Nate Bargatze, Ronny Chieng, Mickey Guyton, Patti Scialfa, Iliza Shlesinger, Jeannie Gaffigan y Ray Romano.

Se transmitirá el 18 de noviembre por ABC News Live, TikTok, Facebook Watch, Cheddar, Twitch y la Armed Forces Network. Jon Stewart volverá como anfitrión. Steward y Springsteen han apoyado por años esta iniciativa anual.

Stand Up for Heroes se realiza desde 2007 y es producido por el Festival de Comedia de Nueva York y la Fundación Bob Woodruff. Woodruff es un periodista estadounidense quien estuvo cerca de morir durante un ataque en Irak en 2006 mientras cubría a las tropas estadounidenses para ABC News.