Spotify lanza generador de playlists para mascotas

La plataforma de reproducción de música por streaming, Spotify, lanzó un nuevo generador de playlists para mascotas, el cual se ha popularizado rápidamente.

La creación de las playlists surgió luego de que la compañía realizara un estudio en el que el 71% de las personas aceptaron que ponían música para sus mascotas que variaron entre perros, gatos, hamsters e iguanas.

Los datos recolectados por Spotify revelaron que 8 de cada 10 usuarios de la plataforma considera que a los animales les gusta la música y aproximadamente el 46% cree que la música alivia el estrés de sus mascotas, sobre todo cuando se encuentran solos en casa.

El estudio también reveló que las mascotas prefieren escuchar música clásica o rock suave, además el 69% de usuarios le canta a sus animales y 57% baila con ellos, mientras que 1 de cada 5 dueños nombraron a su mascota como un músico o una banda y los nombres que más destacan son Bob Marley, Elvis, Freddie Mercury, Bowie y Ozzy.

Para crear una playlist para tu mascota solo debes acceder aquí y seleccionar la especie de tu mascota, indicar qué tan nerviosa es y otras características como si es tímida o curiosa, con lo que la plataforma utilizará un algoritmo para realizar una selección de temas basados en sus propios gustos.

My pet hamster Randy now has a Spotify playlist.https://t.co/kNV66C9m7n