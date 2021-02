Spider Man 3 revela su título y fecha de estreno

En un video publicado¬† por Tom Holland, donde además de aparecer él también lo hacen sus co protagonistas Zendaya y Jacob Batalon.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Los tres salen de la oficina del director y de inmediato comienzan a charlar, casi al terminar la cámara gira hacia un pizarrón donde se ven diversos títulos y destaca las letras de No Way Home revelando de inmediato el título de la tercera entrega de las películas del arácnido.

"No way home", verá la luz exclusivamente en cines durante la próxima temporada navideña a no ser que la pandemia merme los planes como lo hizo con la cinta Black Widow, que aún no define fecha de estreno a más de un año de que fue pospuesta.

Los fanáticos no pueden esperar a ver la reunión anhelada que se promete para la tercera película del súper héroe pues los nombres de Alfred Molina, quien interpretó al doctor Octopus en las películas de Sam Raimi ya se agregó a la lista.

Las especulaciones apuntan a que habrá una reunión de los tres actores que han representado en la pantalla grande al arácnido Tobey McGuire, quien lo hizo en el 2001, Andrew Garfield quien le dio vida en el 2012 y el último Holland quien personificó al arácnido en 2017.

Habrá que esperar la fecha y el tráiler próximamente para que los fanáticos del comic por fin obtengan lo que desean y podría ser el alivio de los grandes estudios tras los retrasos y fuertes pérdidas derivadas de la pandemia de Covid que afecta al mundo desde el año pasado.