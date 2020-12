Soul, una obra de amor al Jazz

Peter Docter, Director de la cinta, no es ningún desconocido en el ámbito de la animación.

Sus trabajos anteriores, Up e Intensamente, obtuvieron el codiciado premio a Mejor Película Animada en ediciones anteriores de los Oscar.

La cinta presenta a Joe Gardner (con la voz en inglés de Jamie Foxx), un profesor de música de una escuela secundaria que logra la oportunidad que buscó durante toda su vida: tocar en el mejor club de jazz de Nueva York.

Al poco tiempo, un accidente lo lleva del plano mortal en Manhattan a El Gran Antes, un místico espacio donde las nuevas almas obtienen su personalidad, carácter e intereses antes de llegar a la Tierra.

Decidido a regresar a su vida, Joe forma una alianza con un alma adelantada, 22, quien nunca entendió el atractivo de la experiencia humana.

Luego de que Mulán no fuera el éxito que se esperaba, Disney decidió volver a hacer algo así con uno de sus grandes estrenos del año es algo histórico. Serán cerca de 70 millones de personas los que podrán ver la película sin desembolsar un extra respecto a lo que paguen ese mes.

Esta vez los usuarios que quieran verla sí podrán hacerlo, por ejemplo, a través del período de prueba de Disney+.

Tal como las antecesoras obras de Docter, Soul no es la excepción, la critica la amó y tal parece ser que podría entrar tanto en la categoría a Mejor Película Animada y Mejor Película en los premios de la academia del 2021.

Su competencia directa podría ser 'Unidos', también del estudio Pixar, estrenada a inicios del 2020.

#PixarSoul is now #CertifiedFresh at 100% on the #Tomatometer, with 49 reviews: https://t.co/m0ak5vIs0D pic.twitter.com/RY7tK721oY