Lo único predecible de los Globos de Oro es que son impredecibles. Y la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga estos premios, exageró con el caos este año tan extraño en el que las nominaciones fueron anunciadas incluso antes de que cerrara el periodo de elegibilidad (28 de febrero), lo que quiere decir que algunas de las cintas y actuaciones nominadas no se han estrenado siquiera.

Pero no sólo eso causó extrañeza y crítica, aquí te compartimos un breve recuento de las sorpresas y omisiones, por parte de los organizadores de la gala que se transmitirá el próximo 28 de febrero.

LA SORPRESA: KATE HUDSON

Difícilmente encontrarás a alguien que no se haya sorprendido al escuchar el nombre de Kate Hudson entre las candidatas a Mejor Actriz por el filme Music. El columnista de The Hollywood Reporter, Scott Feinberg, incluso tuiteó que "literalmente no había escuchado nunca" de esa película.

EL DESAIRE A SPIKE LEE

Los hijos de Spike Lee fungirán como embajadores en la ceremonia de los Globos de Oro pero, en un giro inesperado, su padre no asistirá al evento. Se anticipaba que el aclamado drama de Lee sobre la Guerra de Vietnam Da 5 Bloods, fuera nominado en varias categorías entre ellas Mejor Película, pero fue totalmente ignorada.

IGNORARON A STREEP Y HANKS

Tom Hanks en su aclamada actuación en News of the World no convenció a los organizadores, tampoco el trabajo de la 32 veces nominada Meryl Streep, quien pudo haber figurado por Let Them All Talk o incluso Prom, lo cual no habría sido un insulto, excepto por el hecho de que su compañero de elenco, James Corden, sí fue nominado por esa película.

DESTACA LA FALTA DE DIVERSIDAD

En un año marcado por las protestas raciales y el compromiso de potenciar la diversidad en la fábrica audiovisual, destaca la poca representación de cintas afroamericanas y latinas en los premios. Además de la ausencia de Spike Lee; tampoco competirán Ma Rainey´s Black Bottom, Judas and the Black Messiah y One Night in Miami, todas ellas historias protagonizadas por personajes afroamericanos.

Entérate

*La película Mank, con seis candidaturas, y el filme The Trial of the Chicago 7, con cinco menciones, lideraron las nominaciones para la edición número 78 de los Globos de Oro

*Después se situaron Nomadland, Promising Young Woman y The Father, con cuatro candidaturas cada una.

*Netflix arrasó en los apartados de televisión al recibir 20 candidaturas, casi el triple que su contendiente más cercana, HBO