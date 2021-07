Sorprende Alejandro Sanz en Tokyo 2020 cantando 'Imagine' de John Lennon

Después de una larga espera, por fin se realizó este viernes la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 , la cual fue tan esperada porque se desconocía que espectáculo se ofrecería, tomando en cuenta las restricciones en Japón debido a la pandemia de Covid-19.

Pues bien, este tipo de evento suele contar con miles de participantes en el escenario y detrás del mismo para su realización en tiempo y forma, pero en esta ocasión se tuvo que recurrir a la tecnología para presentar a los artistas invitados.

Aquí es donde quedaron sorprendidos todos los televidentes, tras escuchar y ver al cantante español Alejandro Sanz interpretar el éxito mundial de John Lennon, "Imagine", junto a John Legend, Keith Urban y Angelique Kidjo.

Después del desfile de las naciones, un coro de niños entonó este "himno de la paz en el mundo", para unirse de manera virtual los cantantes Alejandro Sanz, John Legend, Keith Urban y Angelique Kidjo.

En sus redes sociales, Sanz expresó que se sentía honrado al ser parte de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos realizada en la capital japonesa, pues su voz "será la de todos".

Hoy el honor me teletransporta a otro mundo.Voy a ser parte de la ceremonia inaugural de los JJOO?? Mi voz, será la de todos; tiemblo, de felicidad ??

I´m excited to be a part of the #Tokyo2020 @Olympics Opening Ceremony! https://t.co/pg0SCOfWYT. #StrongerTogether #Olympics pic.twitter.com/tL0PSuBrkO